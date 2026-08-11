Президент: Самым благоприятным местом для производства солнечной электроэнергии на территории Азербайджана является Нахчыван

Потенциал солнечной энергии в Нахчыване огромен. Согласно проведенному мониторингу и точному анализу самым благоприятным местом для производства солнечной электроэнергии на территории Азербайджана является Нахчыван.

Oб этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

Отметив, что уже выделена территория площадью более 600 гектаров, глава государства подчеркнул, что там будут построены солнечные электростанции мощностью в сотни мегаватт.