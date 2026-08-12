США сообщили о выводе из строя пытавшегося нарушить блокаду Ирана судна

Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) вывели из строя грузовое судно Vela Nova под флагом Панамы, которое, по утверждению американских военных, пыталось нарушить введенную Вашингтоном блокаду Ирана.

Об этом сообщило командование, сообщает ТАСС.

По данным CENTCOM, судно следовало в иранский порт через Оманский залив и проигнорировало неоднократные предупреждения американских военных. После этого вертолет ВМС США MH-60 выпустил две ракеты Hellfire по машинному отделению Vela Nova, в результате чего судно прекратило движение в направлении исламской республики.

В CENTCOM также заявили, что по состоянию на 11 августа американские силы перенаправили 55 коммерческих судов, которые, по их утверждению, пытались нарушить блокаду, вывели из строя три отказавшихся выполнить требования судна и досмотрели еще два.