Президент: У нас готов проект по строительству линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении

Естественно, когда мы выдвигали идею и инициативу Зангезурского коридора, в первую очередь подразумевался транспортный сегмент. Но сегодня мы рассматриваем его шире.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Нахчыване.

«У нас готов проект по строительству линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении», - подчеркнул глава государства.