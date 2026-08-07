Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа.

В ходе встречи лидеры подписали Совместную декларацию и стали свидетелями парафирования министрами иностранных дел сторон согласованного текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Накануне годовщины этого документа, зафиксировавшего намерение сторон двигаться к окончательному миру, были подведены первые итоги масштабной политической трансформации в регионе.

За прошедшие двенадцать месяцев мирный процесс из дипломатических формулировок окончательно перешел в плоскость новых реалий.

Как жители Азербайджана оценивают этот процесс и какими азербайджанскому обществу видятся перспективы окончательного урегулирования многолетнего конфликта?

Редакция 1news.az провела опрос на эту тему среди жителей столицы.

Согласно результатам опроса, мнения респондентов относительно возможности достижения мира с Арменией разделились: одни выражают оптимизм, другие остаются настроены скептически. Вместе с тем абсолютное большинство опрошенных подчеркивает, что главным стремлением общества остается жизнь в мире и согласии - без войн и гибели молодых людей. При этом жители столицы убеждены, что мирный процесс должен строиться на принципе «доверяй, но проверяй», а добрососедские отношения не должны вытеснять память об истории и уроках прошлого.

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