Президент: В нашем регионе Азербайджан входит в число редких стран, не имеющих проблем с электроэнергией

Если сегодня в нашем регионе и есть редкие страны, не имеющие проблем с электроэнергией, то Азербайджан занимает среди них первое место.

Oб этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Нахчыване.

«Потому что в силу тех или иных причин в нашем регионе переживается энергетический кризис, который может углубиться. Это и войны, идущие в нашем регионе, и растущие риски, и разрыв транспортных цепочек, связанных с транспортировкой энергоносителей, и другие факторы. Не исключено, что в будущем могут произойти новые неприятные события», – подчеркнул глава государства.