Президент: Нахчыван, Восточный Зангезур, Карабах должны развиваться на основе единой концепции

Нахчыван, освобожденные территории – Восточный Зангезур, Карабах – должны развиваться на основе единой концепции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Нахчыване.

Напомнив, что были утверждены генеральные планы городов на всех освобожденных территориях, глава государства сказал: «Я дал указание разработать и подготовить генеральный план города Нахчыван – его мне сегодня представили – и принять дополнительные меры по развитию города и созданию современной инфраструктуры».