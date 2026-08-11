Президент Азербайджана: Мы хотим выйти на европейский рынок с электроэнергией

В нашем регионе кроме нас нет другой страны, которая была бы обеспечена таким объемом энергоресурсов, будь то нефть и газ или электроэнергия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Нахчыване.

«Расширяя наши возможности экспорта в соседние страны, мы выйдем и на европейский рынок. Потому что мы сейчас вышли на европейский рынок со своей нефтью и газом. Но мы хотим выйти туда и с электроэнергией», - отметил глава государства.