Зеленский призвал США давить на Россию ради окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США надавить на Россию для завершения конфликта, а также сообщил о передаче американцам неких «предложений».

Об этом он сказал в своем вечернем обращении, опубликованном на сайте офиса президента.

«Был доклад переговорной команды. Мы передали американской стороне наши предложения. И Америка может помочь нашей защите, прежде всего с помощью ПВО, а также может давить на Россию для того, чтобы планы были другие: готовить окончание войны, а не затягивание», — отметил Зеленский.