Раскрыта сумма компенсаций, выплаченных вкладчикам ликвидируемых банков

«В течение первых 6 месяцев 2026 года выплаты компенсаций по находящимся в процессе ликвидации банкам были продолжены».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила сотрудник отдела по связям с общественностью Фонда страхования вкладов Севиндж Салимова.

Она отметила, что в настоящее время количество банков, находящихся в процессе ликвидации, составляет 19.

«По итогам 6 месяцев 2026 года вкладчикам ликвидируемых банков в общей сложности было выплачено компенсаций на сумму 1 729 887 654,29 маната. Количество вкладчиков, получивших компенсацию, составило 63 888 человек».