Зеленский подтвердил удары ВСУ по стратегическим объектам в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаки ВСУ на логистические и энергетические объекты РФ.

Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram.

Зеленский отметил, что ВСУ нанесли удары по объектам в Тюмени, Кирове и Ростове-на-Дону.

Украинский президент подчеркнул, дистанция до некоторых объектов, по которым были совершены удары, составляла около 1200 км.

"Украина продолжает применять "дальнобойные санкции" в ответ на российские удары. Этой ночью силы обороны поразили <...> предприятие в Кирове, откуда поставляют компоненты для средств, которыми Россия наносит свои удары. <...> Также НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, склад горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону", - отметил он.

Президент добавил: "У нас есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль".