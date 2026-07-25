В Гран-при Азербайджана Формулы-1 задействуют около 400 сотрудников МЧС

В Академии МЧС прошли тренинги для специализированных маршалов по пожарной охране и спасению в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана 2026 "Формула-1 Qatar Airways".

Об этом журналистам заявил начальник Главного оперативного управления МЧС полковник-лейтенант Эльвин Агаев.

По его словам, всего к учениям привлечено 186 маршалов, из которых 60 являются профессиональными пожарными Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По словам Агаева, обучение включает теоретическую и практическую части:

"В теоретической части разъясняются правила поведения при пожаре и другие правила, а в практической части - порядок работы с техническим оборудованием. Планируется привлечение к Гран-при более 30 единиц специальной техники министерства, а также около 400 человек личного состава".

Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет в Баку 24–26 сентября.