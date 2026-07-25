Иран предложил Армении проект по расширению поставок газа

Об этом заявил министр нефти исламской республики Мохсен Пакнежад на встрече с министром территориального управления и инфраструктур Армении Давидом Худатяном, состоявшейся в Тегеране, передает иранское агентство Mehr.

Министр нефти Ирана отметил, что сотрудничество двух стран в энергетической сфере основано на поставках армянской электроэнергии в обмен на иранский газ.

Тем не менее, Иран предложил варианты по расширению сотрудничества, добавил он.

По итогам встречи, стороны договорились создать рабочую группу по энергетическим вопросам, с упором на поставки газа. Он предложил начать работу этой группы, как можно скорее, с тем, чтобы на следующих переговорах стороны смогли оценить результаты ее работы.

Стороны обсудили большой объем потенциальных проектов в энергетике, включая постройку нефтеперерабатывающего завода в Армении, расширение двусторонней торговли, проведение в Армении инженерных проектов со стороны иранских компаний.

Пакнежад также поблагодарил Армению за поддержку Ирана в трудное время и отметил настрой на укрепление двустороннего сотрудничества.