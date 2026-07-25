Ушел из жизни известный переводчик и исследователь Иан Пеарт

Ушел из жизни Иан Пеарт (Ian Peart) — британский переводчик и литературовед.

Об этом сообщил владелец издательского дома «Qanun» Шахбаз Худуоглу:

«Ушел из жизни Иан Пеарт, оказавший неоценимые услуги азербайджанской культуре. Иан посвятил около тридцати лет своей жизни популяризации азербайджанской культуры в мире. Переведенные им книги, написанные статьи и проделанная работа были выражением его любви к этой стране.

Выражаю глубокие соболезнования его дочери Нармине, зятю Омару, близкому другу Шону и всем, кто любил Иана. Память о нем будет жить в сердцах тех, кто его знал, и в его заслугах перед азербайджанской культурой».