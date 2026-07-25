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Новак заявил об улучшении ситуации с топливом на АЗС

First News Media16:45 - Сегодня
Новак заявил об улучшении ситуации с топливом на АЗС

Ситуация с обеспечением топливом на автозаправочных станциях в России улучшилась благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Баланс спроса и предложения стал лучше, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, его слова передают «Известия».

«Ситуация постепенно стабилизируется, ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс (спроса и предложения) сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению (топливом), в том числе и сельхозтоваропроизводителей. Обеспечивается полным объемом северный завоз. Здесь работа стабильная — нефтяные компании, вертикальные компании все необходимые объемы поставляют», — сказал Новак.

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