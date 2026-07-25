В Турции в результате сильного дождя и шторма погиб один человек

В районе Эльмадаг Анкары пожилой мужчина погиб в результате удара молнии.

Как сообщает турецкое бюро АПА, в районе Мамак в Анкаре из-за сильного дождя просела дорога, в яму провалился автомобиль.

Обрушилась стена начальной школы, а селевые потоки унесли мотоциклы курьеров. Также затопило подземный переход, расположенный на бульваре Тургута Озала в районе Алтындаг.

А в районе Гюнгёрен в Стамбуле под водой оказался подземный переход.