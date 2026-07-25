Азер Амиров: Нет необходимости менять процентные ставки по застрахованным вкладам

Фонд страхования вкладов Азербайджана не видит в настоящее время необходимости менять процентные ставки по застрахованным вкладам.

Об этом заявил директор юридического департамента Фонда Азер Амиров на форуме по случаю Дня национальной прессы.

По его словам, в мировой практике существуют различные модели применения верхнего предела процентной ставки по застрахованным вкладам:

"Во многих передовых странах такой верхний предел вообще не применяется. Однако, банковская система и система страхования вкладов Азербайджана относительно молоды, поэтому такой подход важен с точки зрения правовой определенности, так как в этом случае граждане знают, что вклады, которые они размещают в пределах установленного лимита процентной ставки, считаются защищенными и будут компенсированы в случае соответствующих рисков".

Амиров отметил, что в настоящее время верхний предел годовой процентной ставки по застрахованным вкладам в национальной валюте составляет 12%, а в инвалюте - 2,5%: "Департамент страхования и управления рисками Фонда регулярно анализирует эти показатели на основе информации, получаемой от банков, и отчетов о застрахованных вкладах. Проведенные оценки показывают, что, большинство вкладов находятся в пределах действующих процентных ставок, поэтому нет необходимости их менять".

Источник: Report