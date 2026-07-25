В Грузии возбудили дело по статье о саботаже в связи с блэкаутом

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже в связи с масштабным отключением электроэнергии в стране 24 и 25 июля.

Об этом говорится в заявлении СГБ.

"Служба государственной безопасности Грузии в связи с неоднократным аварийным отключением электроэнергии в масштабе всей страны возбудила уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Грузии (саботаж - прим. ТАСС), что подразумевает воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение/уничтожение государственного предприятия или иного важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам Грузии", - говорится в заявлении.