Трамп рассекретил имя возможного преемника на следующих выборах в США

Американский лидер Дональд Трамп определился с преемником на президентских выборах 2028 года. Он начал открыто поддерживать кандидатуру своего вице-президента Джей Ди Вэнса, передает MS Now со ссылкой на источники.

Один из высокопоставленных чиновников администрации на условиях анонимности подтвердил, что в окружении Трампа теперь звучит установка помогать Вэнсу.

Издание сообщает, что на окончательное решение повлияли недавние выступления Вэнса в крупных американских медиа, где он высказывался в защиту политики действующей администрации президента.

Ранее глава Белого дома колебался между двумя фигурами — Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио.