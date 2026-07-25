Блэкаут в Грузии коснулся поезда Баку - Тбилиси

Сегодня утром из-за проблем с электроснабжением в Грузии на железнодорожном участке Гардабани - Тбилиси была зафиксирована задержка движения поезда Баку - Тбилиси.

Как сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), поскольку решение проблемы затянулось, для пассажиров, не желающих ждать, были созданы условия для высадки в Гардабани.

Поезд прибыл в Тбилиси с задержкой на 2 часа 30 минут.

В АЖД также сообщили, что изменений в расписании движения поездов не будет.