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Space TV обвинил Вадо Коровина в огромных долгах телеканала - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова20:00 - Сегодня
Space TV обвинил Вадо Коровина в огромных долгах телеканала - ОБНОВЛЕНО

В Space TV прокомментировали распространенную в ряде СМИ информацию о наложении ареста на банковские счета телекомпании.

Как сообщили Oxu.Az в телеканале, речь идет о задолженности в размере 140 313.06 доллара США, образовавшейся вследствие невыполнения обязательств по кредитной линии на сумму 235 000 долларов, привлеченной в ОАО Xalq Bank в 2021 году. Последний платеж в адрес банка был произведен 19 января 2024 года.

В заявлении подчеркивается, что ответственность за несвоевременное исполнение этих обязательств возлагается на Вадо Коровина, возглавлявшего Space TV с февраля 2023 года.

Отмечается, что бывший гендиректор и занимавший в тот период должность исполнительного директора Нариман Абдулалиев вместо профессионального подхода к управлению телеканалом применяли модель, далекую от сформировавшихся годами принципов. В результате телекомпания систематически ослабевала и вместо развития как профессиональной медиаструктуры функционировала в условиях несистемного и хаотичного управления. Вследствие этого, как отмечается, была нарушена финансовая дисциплина и существенно замедлилось стратегическое развитие.

Также сообщается, что материально-техническая база телеканала фактически была доведена до парализованного состояния. Из 24 служебных автомобилей, числившихся на балансе, в исправном состоянии находились лишь два. При этом ремонт и обновление автопарка, а также технического оборудования на протяжении длительного времени не проводились. Кроме того, студии содержались в неудовлетворительном состоянии, а техническая инфраструктура не соответствовала современным требованиям телевизионного вещания.

Согласно заявлению, в настоящее время продолжаются предварительные расследования, связанные с финансовыми и хозяйственными нарушениями, допущенными в указанный период. Подчеркивается, что по итогам проверок будут приняты все предусмотренные законодательством правовые меры.

Одновременно в телеканале обращают внимание общественности на то, что вынесенное судом решение носит характер временной обеспечительной меры. Как отмечается в судебном акте, оно не создает препятствий для выплаты заработной платы, перечисления налогов, социальных страховых взносов и других обязательных платежей в государственный бюджет. Телеканал продолжает работать в штатном режиме.

В Space TV также подчеркнули, что в настоящее время реализуется масштабная программа реформ. За короткий период были капитально отремонтированы и вновь введены в эксплуатацию 15 автомобилей, построены новые павильоны, закуплено современное съемочное и вещательное оборудование, открыт корреспондентский пункт в Нахчыване, подготовлены новые документальные и телевизионные фильмы, а также специальные телепроекты. Помимо этого, на работу приняты десятки профессиональных специалистов, проведены капитальный ремонт, благоустройство и озеленение административного здания и прилегающей территории, установлены современные LED-системы и мониторы.

В заявлении указывается, что сейчас полностью обновляется программная политика телеканала. Сообщается, что уже с сентября зрителям будут представлены новые проекты, новые лица и современные телевизионные продукты. Подчеркивается, что главной целью является возвращение Space TV в число ведущих телеканалов страны, устранение последствий серьезных управленческих ошибок, допущенных в предыдущие годы, а также дальнейшее укрепление доверия аудитории.

В завершение выражена уверенность, что все финансовые и правовые проблемы, доставшиеся в наследство от прежнего руководства, будут урегулированы в рамках закона, а проводимые реформы обеспечат дальнейшее развитие телеканала.

15:17

На банковские счета Независимой телерадиокомпании Space TV наложен арест в размере 140 313,06 доллара США.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo, Бакинский коммерческий суд частично удовлетворил заявление ОАО Xalq Bank о принятии временных обеспечительных мер.

Согласно материалам дела, в 2021 году Xalq Bank открыл для Space TV кредитную линию на сумму 235 тысяч долларов США сроком на 60 месяцев под 5% годовых.

В банке заявили, что из-за несвоевременного исполнения компанией кредитных обязательств образовалась задолженность в размере 140 313,06 доллара США, из которых 118 380,87 доллара - просроченный основной долг, 9 901,62 доллара - обычные проценты и 12 030,57 доллара - пеня.

В целях обеспечения исполнения возможного будущей судебного решения Xalq Bank обратился с просьбой о наложении ареста на банковские счета Space TV.

Суд частично удовлетворил заявление и постановил наложить арест на сумму 140 313,06 доллара США на счета Space TV в банках, действующих в Азербайджане, за исключением самого Xalq Bank.

Согласно решению, наложенный арест не ограничивает выплату заработной платы сотрудникам, а также осуществление налоговых, социальных и других обязательных платежей в государственный бюджет.

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