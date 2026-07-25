Вадо Коровин ответил на обвинения Space TV в накоплении крупных долгов

Бывший руководитель телеканала Space TV Вадо Коровин прокомментировал обвинения в свой адрес.

Ранее руководство канала заявило, что в период его управления сформировались огромные долги.

Как сообщает 1news.az, в заявлении Коровина говорится:

«В связи с опубликованным заявлением Space TV считаю необходимым изложить свою позицию.

Я никогда не уходил от ответственности и не собираюсь делать этого сейчас. Но ответственность должна основываться на фактах, документах и реальных результатах. Да, кредит, о котором говорится в заявлении, действительно существовал. Однако важно сказать главное: этот кредит был оформлен за два года до нашего назначения. Мы приняли телеканал уже с серьезными финансовыми обязательствами, накопленными долгами, техническими и организационными проблемами. Но именно в таких условиях и проявляется качество управления. Руководителя оценивают не по тому, какие проблемы он получил в наследство, а по тому, каких результатов он смог добиться.

В своем заявлении нынешнее руководство также делает акцент на ремонте помещений. Хочу отметить, что косметический ремонт помещений проводился еще в период нашего руководства. Если же сегодня в качестве одного из главных достижений представляется замена нескольких сантехнических элементов, то каждый в праве самостоятельно оценить масштаб подобных изменений и сопоставить его с тем, что было сделано нашей командой. Я инвестировал в развитие самого телеканала: модернизировали студии, в которых по сей день снимаются передачи; обновляли техническую инфраструктуру, приобретали профессиональное телевизионное оборудование, новые компьютеры, камеры, роботизированные системы, микрофонную базу, телевизионные пульты и служебный транспорт. Мой профессиональный анализ текущей динамики телевизионных рейтингов позволяет предположить, что уже по итогам сентября Space TV может опуститься примерно до пятого места. Я не искал виноватых, когда принимал телеканал с долгами, устаревшей техникой и многочисленными проблемами. Мы приняли ответственность. Мы работали. Мы добились результата.

А все заявления Аяза Мустафаева – это просто попытки переложить ответственность, которую он не готов был принять, но почему-то все-таки сел в кресло руководителя. С таким же успехом я могу переложить ответственность на Мушфига Хатамова, который и взял данный кредит, зная, что канал не в состоянии его выплачивать. А тот, с таким же успехом может переложить ответственность на руководство, которое было до него. Все, о чем я говорю сегодня, подтверждается документами, финансовой отчетностью, договорами, закупками, рейтингами и результатами работы нашей команды».