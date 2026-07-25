Токаев заявил, что отказывается быть посредником в конфликте РФ и Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что, несмотря на предложения, он отказывается быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.

"Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия - это великая страна, русский народ - это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня", - заявил Токаев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Омске перед началом Межрегионального форума двух стран.

Источник: ТАСС