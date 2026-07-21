 Почему в грузинском отеле избили туристку: все версии резонансного конфликта | 1news.az | Новости
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Почему в грузинском отеле избили туристку: все версии резонансного конфликта

Джамиля Суджадинова13:25 - Сегодня
Почему в грузинском отеле избили туристку: все версии резонансного конфликта

Конфликт, произошедший в пятизвездочном отеле Agarani Estate в грузинском регионе Кахетия, за считанные дни превратился из локального происшествия в одну из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

После публикации видеозаписи, на которой запечатлен момент нападения на российскую туристку, история вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом активных дискуссий. При этом практически сразу после произошедшего появились несколько различных версий событий, каждая из которых существенно отличается от другой.

В настоящее время расследование продолжается, а правоохранительные органы Грузии устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По имеющейся информации, три подруги - Юлия, Полина Курта и Владислава - приехали в Грузию, чтобы отметить день рождения. Для отдыха они выбрали пятизвездочный отель Agarani Estate, расположенный в регионе Кахетия. В те же дни на территории гостиничного комплекса проходило свадебное торжество.

Как позднее рассказывали девушки, их номер располагался на третьем этаже здания, а балкон выходил на площадку, где проходила свадьба. По словам подруг, в какой то момент одна из них открыла бутылку шампанского на балконе, после чего снизу начали звучать претензии о том, что несколько капель жидкости попали на оборудование диджея.

Вскоре к туристкам поднялись сотрудники службы безопасности гостиницы. Как утверждают девушки, охрана поинтересовалась произошедшим, после чего разговор завершился, а сотрудники покинули номер.

Однако на этом конфликт не закончился, ведь по словам Владиславы, спустя некоторое время девушки вновь вышли на балкон. Именно тогда, как она утверждает, один из гостей свадьбы начал в грубой форме требовать, чтобы они покинули балкон, сопровождая свои требования оскорблениями. После словесной перепалки девушки вернулись в номер.

Спустя непродолжительное время в номер вошел мужчина, который, как позже установило следствие, оказался Георгием Чигладзе, братом жениха, праздновавшего свадьбу в гостинице.

По версии девушек, мужчина сразу начал вести себя агрессивно. По словам подруг, он заявил, что они испортили свадебное торжество, а также выразил недовольство тем, что они разговаривают на русском языке.

Как рассказывала позднее Юлия, мужчина не собирался покидать номер, несмотря на просьбы сделать это. Между сторонами началась словесная перепалка Именно этот момент был частично зафиксирован на видео, которое снимала Полина Курта.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина и девушки громко спорят. Разговор происходит преимущественно на английском языке и сопровождается эмоциональными высказываниями с обеих сторон. Затем мужчина толкает одну из девушек. В ответ она также пытается вытолкнуть его за пределы номера и закрыть дверь.

После этого Георгий Чигладзе наносит Юлии сильный удар кулаком в лицо. От удара девушка падает назад и ударяется головой о мебель.

После случившегося пострадавшей была вызвана скорая медицинская помощь. Девушку доставили в больницу, где, по ее словам, врачи диагностировали тяжелый перелом носа, позже же ей потребовалась операция.

Практически сразу после публикации видеозаписи Полина Курта заявила в социальных сетях, что причиной нападения стала русская речь. Так же в опубликованном ролике она написала, что мужчина ворвался в номер и избил девушек именно из-за того, что они разговаривали на русском языке.

Позднее в своих публикациях Полина Курта также утверждала, что мужчина услышал разговор девушек на балконе, после чего решил выяснить, где именно они проживают. По словам блогера, сотрудники гостиницы якобы сообщили ему номер туристок.

Именно это заявление вызвало широкий общественный резонанс, поскольку фактически содержало обвинение в адрес администрации гостиницы. Впоследствии сами девушки сообщили, что не намерены подробно комментировать обстоятельства произошедшего до завершения расследования.

Однако участники свадебного торжества и защита Георгия Чигладзе категорически отвергают подобную трактовку произошедшего.

По версии родственников жениха и других очевидцев, конфликт начался значительно раньше и был связан исключительно с поведением туристок.

Они утверждают, что девушки выражали недовольство громкой музыкой, кричали с балкона, мешали проведению свадебной церемонии, а также неоднократно проливали воду или другие напитки вниз, в результате чего пострадало дорогостоящее музыкальное оборудование.

Некоторые свидетели также заявили, что девушки выкрикивали различные реплики, смеялись над происходящим и даже плевали в сторону музыкантов.

По словам друга Георгия Чигладзе, гости свадьбы неоднократно просили туристок прекратить подобное поведение, однако те не реагировали на замечания.

Он также утверждает, что в дальнейшем девушки потребовали разговаривать с ними исключительно на русском языке, тогда как Георгий Чигладзе, по его словам, предложил общаться либо на английском, либо на грузинском языке.

Согласно этой версии событий, уже в номере одна из девушек первой применила физическую силу, схватив мужчину за шею.

Адвокат Георгия Чигладзе впоследствии также заявил журналистам, что его подзащитный сам стал жертвой провокации. По словам защитника, на теле мужчины были зафиксированы синяки в области шеи, которые, по его мнению, свидетельствуют о применении к нему физической силы.

При этом адвокат подчеркнул, что произошедшее не связано с национальностью туристок или русской речью, а причиной конфликта стало исключительно поведение девушек во время свадебного мероприятия.

Официальную информацию по делу распространило также Министерство внутренних дел Грузии. В ведомстве сообщили, что по итогам проведенных оперативных мероприятий был задержан гражданин Грузии Георгий Чигладзе.

На момент написания материала, известно, что суд постановил освободить обвиняемого под залог в размере 5 000 лари (более 3,2 тыс манатов).

Сообщается, что решение приняла судья Тамар Капанадзе, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры - после оглашения решения Чигладзе был освобожден прямо в зале суда.

Ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

По имеющейся информации министерства, следствие рассматривает версию, согласно которой конфликт начался после того, как иностранные туристки якобы оскорбляли участников свадебного мероприятия с балкона гостиничного номера и пролили жидкость на оборудование диджея. Именно после этого, как сообщили в ведомстве, между сторонами произошла физическая стычка.

Вместе с тем в официальном сообщении Министерства внутренних дел отсутствуют заявления о том, что причиной нападения стала русская речь. Правоохранительные органы продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Собственную позицию представила и администрация Agarani Estate.

Так, в гостинице подчеркнули, что произошедший конфликт стал результатом действий отдельных гостей и не отражает позицию, ценности или принципы работы отеля.

В администрации заявили, что сотрудники, заметив нарастающее напряжение между сторонами, незамедлительно вызвали полицию, еще до того, как произошла физическая стычка. После нападения на место происшествия также была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Кроме того, представители гостиницы категорически отвергли утверждения о том, что сотрудники сообщили посторонним номер, в котором проживали туристки.

На сегодняшний день расследование продолжается, а обстоятельства инцидента продолжают устанавливаться. В публичном пространстве существуют сразу несколько версий произошедшего, часть из которых противоречит друг другу, а окончательные выводы о причинах конфликта и последовательности событий предстоит сделать правоохранительным органам и суду на основании всех собранных доказательств.

При этом, стоит отметить, что независимо от того, какие именно обстоятельства предшествовали произошедшему, применение физического насилия не может рассматриваться как допустимый способ разрешения конфликта.

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