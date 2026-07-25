Путин рассказал, как отец Токаева лечился в Омске после ранения в 1945 году

Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город - не рядовое место в России, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Президенты России и Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

"Для вас тоже Омск - это не рядовое место в России. Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича", - сказал Путин на встрече.

Источник: ТАСС