В Азербайджане упростили платежи в Фонд страхования вкладов

Фонд страхования вкладов в рамках цифровизации создал новые возможности для онлайн-платежей.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила заместитель директора Финансового департамента Фонда страхования вкладов Айгюн Балыева на Форуме диалога и сотрудничества, организованном по случаю Дня национальной прессы.

По её словам, Фонд реализует различные проекты и внедряет новые услуги в сфере цифровизации:

«Граждане уже могут совершать в онлайн-формате те платежи, которые раньше производились только физически. В настоящее время оплата возможна как через платежные терминалы, так и через официальный веб-сайт Фонда страхования вкладов».

А. Балыева отметила, что при наступлении страхового случая Центральный банк в первую очередь направляет уведомление в Фонд:

Оповещение: После этого Фонд публикует первое официальное объявление на своем сайте и в СМИ.

Выбор банка: На следующем этапе выбирается банк-агент и начинается выплата компенсаций.

Сроки обращения: Со дня публикации первого объявления вкладчикам дается 1 год для обращения за получением компенсации.

По её словам, в предусмотренных законодательством случаях этот срок может быть продлен до 5 лет:

«Например, если вкладчик в течение этого года находился за пределами страны, болел или имелись другие уважительные причины, установленные законом, срок обращения может быть продлен. В целом максимальный срок составляет 5 лет. По истечении этого срока право на получение компенсации по застрахованному вкладу утрачивает силу, и средства выплачиваются в общем порядке, применяемом для незастрахованных вкладов».