В Шамахы прошел третий неформальный климатический саммит переговорщиков - ФОТО

22–23 июля в городе Шамахы при организационной поддержке и председательстве Азербайджана, а также в сотрудничестве с Турцией и Австралией, председательствующими на COP31, состоялась третья неформальная Шамахинская встреча с участием председателей групп переговорщиков Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) и руководителей делегаций ряда государств-участников конвенции.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 70 представителей из 34 стран и Секретариата UNFCCC. Участвующие государства были представлены на уровне министров, заместителей министров, представителей глав государств по вопросам климата, руководителей переговорных групп UNFCCC и делегаций государств-сторон, а также других высокопоставленных лиц.

Тематика Шамахинской встречи, как и в предыдущие годы, была сосредоточена на ключевых направлениях повестки дня климатических переговоров, включая климатическое финансирование, справедливый переход, адаптацию к последствиям изменения климата и сокращение выбросов парниковых газов, а также на повестке деятельности председательства COP31 и «Миссии Белен 1.5», реализуемой в рамках мандата Тройки председательств COP29, COP30 и COP31.

На встрече состоялся неформальный обмен мнениями об итогах 64-й сессии Вспомогательных органов UNFCCC, прошедшей в июне этого года в Бонне, путях преодоления основных трудностей, возникших в ходе этих обсуждений, а также о возможном вкладе этих вопросов в принятие решений в рамках предстоящей в Турции COP31.

На церемониях открытия и закрытия встречи выступили заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, главный исполнительный директор COP31, замминистра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатма Варанк, а также заместитель президента COP31 по переговорам Салли Бокс. В ходе церемонии открытия также были продемонстрированы видеообращения представителя Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтара Бабаева и главного исполнительного директора COP30, национального секретаря министерства окружающей среды и изменения климата Бразилии Аны Тони.

Отметим, что уникальность формата Шамахинской встречи, ставшей одним из важных событий в годовом календаре процесса COP, заключается в создании условий для климатических переговорщиков вести открытый, прозрачный и ориентированный на результат обмен мнениями в неформальной обстановке. Это позволяет более оперативно находить решения проблем, возникающих при согласовании решений, планируемых к принятию на предстоящей COP.

Участники мероприятия выразили поддержку превращению Шамахинской встречи в традиционную платформу. Делегация Эфиопии как принимающей стороны COP32 в 2027 году заявила о готовности организовать четвертую Шамахинскую встречу совместно с Азербайджаном в июле следующего года.