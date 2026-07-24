Милли Меджлис призвал американских конгрессменов отказаться от практики принятия решений под влиянием армянских лоббистских групп

Милли Меджлис выражает резкий протест в связи с законопроектом H.R. 9087, принятым Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 22 июля 2026 года, и решительно отвергает выдвинутые в этом документе необоснованные обвинения против нашей страны. Данная инициатива, являющаяся наглядным примером грубого пренебрежения нормами и принципами международного права, представляет собой очередную попытку использовать Конгресс США в качестве инструмента политического давления на Азербайджан в интересах армянского лобби.

Oб этом говорится в заявлении Милли Меджлиса относительно законопроекта, принятого Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Отмечается, что автор законопроекта - конгрессмен Брэд Шерман, являющийся последователем политического курса бывшего конгрессмена Роберта Менендеса, известен как лицо, тесно связанное с армянскими лоббистскими группами и последовательно пытающееся продвигать их политическую повестку. Очевидно, что подобные инициативы, выдвинутые в преддверии очередных выборов в Конгресс США, вовсе не связаны с намерением обеспечить национальные интересы Соединенных Штатов, а преследуют цель завоевать политическую и финансовую поддержку влиятельных лоббистских кругов. Подобная практика, ставящая под сомнение объективность принимаемых решений, должна быть серьезно расследована правоохранительными органами США и получить надлежащую правовую оценку. Вышеупомянутая инициатива выдвинута в рамках давней кампании армянского лобби, направленной на дискредитацию Азербайджана. Точно такую же грязную миссию выполняет и бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Международной общественности известно, что он готовит политически мотивированные заключения при финансовой поддержке лиц, связанных с армянскими шовинистическими кругами, включая российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна. Эта же политическая линия прослеживается и в деятельности ряда европейских парламентских структур, в том числе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отдельные депутаты этой организации, особенно такие лица, как Франк Швабе, на протяжении долгого времени выступают с необъективными и предвзятыми инициативами в отношении Азербайджана. Все эти действия являются составными частями четко скоординированной кампании, проводимой армянским лобби на различных международных парламентских платформах.

Подчеркивается, что вызывают обеспокоенность шаги, предпринимаемые в период, когда мирная повестка дня между Азербайджаном и Арменией последовательно продвигается вперед. Международные усилия, направленные на установление прочного и долгосрочного мира, в частности посредническая инициатива и прямая поддержка Президента США Дональда Трампа, открыли реальные возможности для урегулирования отношений между двумя государствами. В таких условиях попытки отдельных конгрессменов добиться принятия политически мотивированных односторонних решений не только подрывают атмосферу доверия, но и создают препятствия для мирного процесса. Подобные действия служат исключительно интересам радикальных шовинистических кругов армянского лобби. На протяжении десятилетий эти круги препятствовали нормализации армяно-азербайджанских отношений и стремились сохранить противостояние, а теперь используют региональную напряженность для достижения своих политических и финансовых целей.

Доведено до внимания, что использование в законопроекте таких терминов, как «военнопленные» и «политические заключенные» в отношении лиц, осужденных судами Азербайджанской Республики, вызывает особое возмущение. Эти лица не являются военнопленными или политическими заключенными. Они были привлечены к уголовной ответственности за совершение военной агрессии, военных преступлений, насильственных исчезновений, пыток, терроризма и других преступлений, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики и нормами международного права. Попытки выставить их жертвами политического преследования являются намеренным искажением фактов и прямым вмешательством в осуществление правосудия независимым государством.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики призвал конгрессменов США отказаться от практики принятия решений под влиянием организованных армянских лоббистских групп, проявлять уважение к международному праву и суверенитету Азербайджанской Республики, а также не превращаться в инструмент в руках сил, заинтересованных в срыве мирного процесса и сохранении противостояния на Южном Кавказе.