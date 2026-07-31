СМИ: Трамп назвал условие для начала переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии, что Тегеран согласится на прекращение огня.
Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на американского чиновника.
"Это основа любых переговоров - они начинаются с прекращения огня, и первым пойти на него должен Иран", - сказал источник издания. "Президент [США] очень четко дал понять, что хотел бы добиться сделки как можно скорее. Но если иранцы продолжат атаковать суда, атаковать американские базы, атаковать союзников [США] в Персидском заливе, им придется заплатить за это цену", - добавил собеседник газеты.
По сведениям New York Post, стороны продолжают технические консультации и взаимодействуют с посредниками.
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