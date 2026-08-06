В Губе произошло цепное ДТП: есть пострадавшие

В Губинском районе произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на участке автодороги Баку - Губа, проходящем через село Пирвахид Губинского района. По предварительным данным, столкнулись грузовик марки Shacman, а также легковые автомобили Kia и Toyota Prius. Пострадавшие в результате цепного ДТП были доставлены в Губинскую центральную районную больницу.

Их количество и состояние уточняются.

По факту проводится разбирательство.