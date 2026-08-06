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Пашинян: «Электросети Армении» будут переданы в доверительное управление

First News Media11:00 - Сегодня
Пашинян: «Электросети Армении» будут переданы в доверительное управление

Государство передаст "Электросети Армении" в доверительное управление частной компании. 

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

"С "Электросетями" мы определились на концептуальном уровне - это будет государственная собственность, переданная в доверительное управление", - заявил он.

Что касается производственных предприятий (включая завод "Араратцемент" - ред), то едва ли правильно будет сохранять их в собственности и под управлением государства, добавил премьер. Эти предприятия нужно будет приватизировать, но путем прозрачных конкурсов. При этом государство должно сохранить там пакет акций и место в совете директоров.

Напомним, с 2016 года ЗАО "Электросети Армении" принадлежит группе компаний "Ташир", основанной российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном. О намерении национализировать компанию премьер-министр Никол Пашинян объявил после обыска в доме бизнесмена и его ареста летом 2025 года.

Позднее парламент принял закон, позволяющий назначить временного государственного управляющего. В августе "Ташир Капитал" оспорила в Административном суде как сам закон, так и назначение Романоса Петросяна, а также обратилась в Стокгольмский арбитраж. 22 июля 2025 года арбитраж приостановил действие соответствующих решений и призвал воздержаться от дальнейших шагов по изъятию активов. Однако правительство Армении заявило, что это решение не является обязательным к исполнению, сославшись на приоритет национального законодательства. Уже 17 ноября "Ташир Капитал" лишилась лицензии на управление "Электросетями Армении".

После этого премьер-министр заявил, что государство рассматривает возможность выкупа компании. В качестве вариантов обсуждаются как переход "Электросетей Армении" под прямое государственное управление, так и передача компании международному оператору.

Источник: Sputnik Армения

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