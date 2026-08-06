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Монументальная архитектура послевоенного Баку: традиции и современность - ФОТО

First News Media11:05 - Сегодня
Монументальная архитектура послевоенного Баку: традиции и современность - ФОТО

Монументальная архитектура послевоенного Баку занимает особое место в истории градостроительства Азербайджана.

В отличие от многих городов бывшего Советского Союза, где архитекторы преимущественно следовали канонам классического сталинского ампира, в Баку сформировалась собственная архитектурная школа, сумевшая объединить монументальность советской эпохи с богатым наследием национального зодчества.

Одним из ярких примеров такого творческого синтеза является жилой дом, построенный в 1950-х годах по проекту архитектора Энвера Касимзаде — одного из выдающихся представителей азербайджанской советской архитектурной школы. Он стал фигурой, во многом определившей облик целой эпохи в градостроительстве республики, мастерски соединяя инженерную точность с высоким художественным видением. Его вклад в архитектуру Азербайджана носит фундаментальный характер, а предложенные им идеи и решения стали эталоном профессионализма, масштабности и безупречного вкуса, оставив глубокий след в национальном культурном наследии. Энвер Касимзаде является автором ряда знаковых архитектурных объектов Баку и по праву занимает особое место в истории архитектуры города. В число его наиболее известных работ входят здание «Азneфтьпроекта» (1956), станция метро «Улдуз» (1967), здание Министерства финансов Азербайджана, группа жилых домов на проспекте Азербайджан, комплекс домов на проспекте Строителей, ансамбль домов расположенный недалеко от памятника Микаил Мушвиг, а также главный корпус Азербайджанского медицинского университета на улице Бакиханова в Баку. Эти сооружения отличаются продуманной композицией, монументальностью и высоким уровнем художественного исполнения, отражая творческую зрелость мастера и его ярко выраженную архитектурную индивидуальность.

Одним из ярких архитектурных жемчужин района является жилое здание, построенное в 1950-х годах в Наримановском районе Баку. Оно занимает важное место в городской среде и формирует выразительный архитектурный ансамбль улицы, органично вписываясь в её исторически сложившийся облик. Первое, что привлекает внимание, — монументальность и цельность композиции. Архитектор стремился создать не просто жилой дом, а значимый городской объект, способный формировать облик города. Протяжённый фасад решён в строгих и уравновешенных формах. Крупная рустованная кладка создаёт ощущение надёжности и долговечности, подчёркивая монументальный характер сооружения. Особый интерес представляет стилистика здания. Архитектор сознательно обращался к традициям азербайджанского зодчества, переосмысливая их в духе своего времени. Благодаря этому дом воспринимается не как типовое сооружение, а как уникальное произведение архитектуры, отражающее культурные особенности региона.

Наиболее выразительным элементом фасада являются тщательно прорисованные стрельчатые арки. В отличие от классических полукруглых арок европейской архитектуры, они отсылают к средневековым памятникам Азербайджана и традициям Ширвано-Абшеронской архитектурной школы. Центральные части фасада акцентированы высокими арочными лоджиями и эркерами, объединяющими несколько этажей. Эти вертикальные элементы визуально облегчают массивный объём здания и одновременно подчёркивают его торжественность. Подобные лоджии напоминают традиционные восточные айваны и создают богатую игру света и тени на фасаде.

Внимания заслуживает богатая детализация фасадов. Несмотря на значительные размеры здания, архитектор сумел избежать монотонности благодаря тщательно выверенному ритму арок, балконов, лоджий и декоративных элементов. Каждая часть фасада обладает собственной пластикой, однако все детали подчинены единой композиционной идее. Под карнизом проходит протяжённый декоративный фриз с орнаментальными мотивами. Тонкий рисунок создаёт эффект лёгкости и визуально завершает композицию фасада. Подобные элементы были характерны для лучших образцов архитектуры 1950-х годов, когда даже жилые здания оформлялись с большим вниманием к художественным деталям.

Особенно интересна угловая часть здания. Здесь расположен выразительный эркер с открытой арочной колоннадой, который служит своеобразной архитектурной доминантой. Тонкие колонны, поддерживающие верхнюю часть конструкции, создают ощущение лёгкости и изящества. Благодаря этому элементу угол здания приобретает особую выразительность и хорошо воспринимается в городской перспективе. Не менее интересны балконы и лоджии, украшенные декоративными ограждениями и резными элементами. Даже второстепенные детали выполнены с высоким уровнем художественной проработки. Сегодня часть балконов подверглась перестройке или остеклению, однако первоначальный замысел архитекторов по-прежнему хорошо читается.

Характерной особенностью здания является его П-образная композиция, широко применявшаяся в жилой архитектуре. Такое решение позволяло сформировать просторный внутренний двор, который становился важной частью жилой среды. Внутренний двор служил местом отдыха, общения соседей и создавал более комфортную атмосферу внутри квартала. Продуманная планировочная структура обеспечивала хорошую естественную вентиляцию и благоприятный микроклимат. Благодаря значительным расстояниям между корпусами и грамотной ориентации помещений квартиры получали достаточное количество солнечного света. Высокие оконные проёмы, открытые лоджии и просторные балконы способствовали проникновению естественного освещения в жилые комнаты. Даже сегодня можно заметить, насколько тщательно были продуманы вопросы инсоляции и комфорта жильцов.

Особую ценность зданию придаёт мастерское использование местного камня. Архитектура Баку во многом обязана своему неповторимому облику именно традициям работы с известняком, который на протяжении веков являлся основным строительным материалом города. В данном случае камень выступает не только конструктивным элементом, но и важным художественным средством.

Дом является выразительным примером архитектуры периода, когда здания проектировались с расчётом на долгую перспективу и значимость в городской среде. Каждая деталь фасада и пропорция подчинены единой композиционной идее, благодаря чему сооружение сохраняет цельность художественного замысла и сегодня. Несмотря на десятилетия эксплуатации и отдельные изменения, здание продолжает оставаться важной частью исторического облика города. В его образе органично сочетаются принципы советского монументализма и элементы национальных традиций азербайджанского зодчества, что придаёт ему особую ценность как памятнику середины XX века.

Автор Вахид Шукюров

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