Президент США Дональд Трамп вновь разместил в социальной сети Truth Social изображение с картой Венесуэлы и подписью "51-й штат".

Территория Боливарианской Республики на опубликованном фотоколлаже окрашена в цвета американского флага.

Трамп уже публиковал аналогичное изображение, в том числе в мае этого года. Ранее он неоднократно высказывался о возможности вхождения в состав США Венесуэлы, Канады и Гренландии, являющейся автономной территорией Дании.