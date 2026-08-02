Трамп заявил об отмене удара по Ирану при условии заключения соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил планировавшийся удар по Ирану при условии скорейшего заключения соглашения между сторонами.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, США находятся в полной боевой готовности, однако Иран и другие страны Ближнего Востока обратились к Вашингтону с просьбой отказаться от атаки, поскольку удалось согласовать общие условия будущего соглашения.

Американский лидер отметил, что договоренности предусматривают немедленное открытие Ормузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана.

"Исходя из этой просьбы, я согласился отменить нападение при условии, что удастся быстро заключить соглашение", - написал Трамп.

Он также заявил, что Израиль поддерживает это решение и призвал стороны как можно скорее завершить переговоры.