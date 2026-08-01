Сеута стала ловушкой: мигранты возвращаются в Марокко из-за голода и враждебности

Голод, нехватка воды, закрытые магазины, враждебное отношение со стороны местных жителей и невозможность продолжить путь в материковую Испанию заставили мигрантов, прибывших в Сеуту из Марокко, возвращаться обратно.

Как передает Reuters, почти 70 тысяч человек уже вернулись из испанского эксклава на марокканскую территорию.

Многие мигранты решились на опасный переход после просмотра видеороликов в социальных сетях, которые создавали иллюзию легкого пересечения строго охраняемой границы. Один из собеседников агентства, бывший пекарь из Феса, признался, что уволился с работы и отправился в Сеуту, поверив таким сообщениям. Однако вместо лучшего будущего он столкнулся с невыносимыми условиями: высокие цены на продукты сделали еду недоступной, и ему пришлось три дня жить на одной воде. Другой мигрант сравнил Сеуту с «тюрьмой» из-за отсутствия перспектив и закрытых магазинов.

Ситуация в городе остается напряженной. МВД Испании зафиксировало инциденты с применением холодного оружия, приведшие к ранениям. Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал происходящее гуманитарной и социальной катастрофой. Кризис вызвал резонанс в Евросоюзе: Италия временно ужесточила правила Шенгена в отношении Испании, а представители 22 стран ЕС потребовали экстренной встречи министров внутренних дел. На этом фоне Мадрид и Рабат достигли договоренности об ускорении процесса возвращения мигрантов на родину. Испанские власти связывают массовый наплыв с деятельностью сетей по незаконной переправке людей.

Источник: RBC