Иран намерен запретить судам США и Израиля проход через Ормуз

Парламент Ирана рассматривает законопроект, согласно которому проход через Ормузский пролив судов, связанных с США и Израилем, будет запрещен.

Об этом сообщил член президиума иранского парламента (Меджлиса) Алиреза Салими.

"Проект текста законопроекта "О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива" в настоящее время рассматривается в Комитете по национальной безопасности", - приводит его слова агентство Tasnim. Как отметил Салими, согласно проекту, будет запрещен проход через Ормузский пролив "судов, принадлежащих США, Израилю и другим государствам, считающимся враждебными".

Салими указал, что страны, причинившие ущерб Ирану, не смогут получить разрешение на проход через Ормузский пролив и Персидский залив до полного возмещения нанесенного ущерба.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. При этом он подчеркнул, что будущий договор между Тегераном и Маскатом не подразумевает немедленного открытия пролива, этот вопрос зависит от действий США.

Источник: ТАСС