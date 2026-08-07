Пашинян дал понять, что Армению на сближение с ЕС спровоцировал Лукашенко

Европейский союз — ощутимый торгово-экономический партнер Армении, но сейчас стоит не вопрос сравнения, а вопрос о том, чтобы создать альтернативы для Армении.

Об этом в беседе с российскими журналистами 7 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Некоторые коллеги из ЕАЭС спровоцировали этот процесс, заявив, что Армения никому не нужна и ее нигде не ждут.

Мы восприняли этот сигнал не негативно, а позитивно и начали работать, поскольку в действительности ситуация совсем другая», — добавил Пашинян.

Отметим, что с заявлением о том, что «кому нужна Армения», выступал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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