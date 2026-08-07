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Посол Азербайджана в Пакистане отозван, назначен новый

First News Media13:33 - 07 / 08 / 2026
Посол Азербайджана в Пакистане отозван, назначен новый

Хазар Фархадов отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в Исламской Республике Пакистан.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Другим распоряжением главы государства Ирфан Шакир оглу Давудов назначен на эту должность.

Распоряжением главы государства Ирфан Давудов отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Азербайджан в Малайзии и одновременно в Бруней-Даруссаламе.

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