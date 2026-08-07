Новые здания и капитальный ремонт: какие школы и детсады Баку обновляют к сентябрю - ФОТО

В рамках подготовки к новому учебному году в семи образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, ведутся строительные работы и капитальный ремонт.

Как сообщает 1news.az, в настоящее время продолжаются работы по сносу и новому строительству трёх школ (№ 57, 68 и 141), а также капитальный ремонт одной школы (Гимназия искусств) и трёх детских садов (детский сад № 352, ясли-детский сад имени Наримана Кахраманова и детский сад имени Этибара Омарова).

Кроме того, в других учебных заведениях при необходимости выполняются текущий ремонт и инженерно-коммуникационные работы.

Отметим, что в течение 2025/2026 учебного года в четырёх школах (№ 59, 151, 324 и 313) и двух детских садах (№ 101 и 351), находящихся в подчинении Управления, были завершены реконструкция и ремонтно-восстановительные работы, после чего объекты были сданы в эксплуатацию. Наряду с этим после капитального ремонта возобновили работу пять дошкольных образовательных учреждений (детские сады № 99, 116, 257, 328 и детский сад имени А. Мамедова).