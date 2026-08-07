Момент атаки БПЛА на судно с азербайджанцами в Чёрном море попал на камеру - ВИДЕО
Несколько дней назад турецкое судно NADEZHDA подверглось атаке беспилотника в Черном море.
В редакцию сайта Oxu.Az поступили эксклюзивные кадры атаки.
На видео запечатлён момент удара БПЛА по судну и ранение азербайджанцев, находившихся на палубе.
По имеющейся информации, на плавсредстве находились 22 члена экипажа. 13 из них являются гражданами Турции. Согласно предварительным данным, повреждены каюты и носовая часть судна.
Члены экипажа были безопасно эвакуированы Военно-морскими силами России в порт Новороссийск.
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