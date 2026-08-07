Момент атаки БПЛА на судно с азербайджанцами в Чёрном море попал на камеру - ВИДЕО

Несколько дней назад турецкое судно NADEZHDA подверглось атаке беспилотника в Черном море.

В редакцию сайта Oxu.Az поступили эксклюзивные кадры атаки.

На видео запечатлён момент удара БПЛА по судну и ранение азербайджанцев, находившихся на палубе.

По имеющейся информации, на плавсредстве находились 22 члена экипажа. 13 из них являются гражданами Турции. Согласно предварительным данным, повреждены каюты и носовая часть судна.

Члены экипажа были безопасно эвакуированы Военно-морскими силами России в порт Новороссийск.