В Азербайджане разъяснили правила ограничений по переводам с карты на карту

Продолжаются обсуждения новых правил, которые планируется применять к переводам с карты на карту (Card-to-Card).

Президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев в своём заявлении для AzTV прояснил распространившуюся по этому поводу информацию.

Как сообщает 1news.az, он заявил, что никаких запретов или ограничений на сами операции с карты на карту не вводится.

«Мы не вводим никаких ограничений на операции с карты на карту. Речь идёт о применении банками и организациями электронных денег определённых ограничений риск-ориентированного базового порога по операциям зачисления на платёжные инструменты», — отметил З. Нуриев.

По его словам, изменения касаются только поступающих на карту средств. Так, для каждого платёжного инструмента установлен лимит: не более 5 пополнений в день и общей суммой до 20 тысяч манатов в месяц.

«Согласно договорённости, для каждого платёжного инструмента, принадлежащего пользователю платёжных услуг, установлено ограничение — 5 пополнений в течение дня и 20 тысяч манатов в течение месяца. Мы не накладываем никаких ограничений на расходные операции пользователя платёжного инструмента. Как и прежде, граждане могут в полном объёме осуществлять свои расходы с использованием любого платёжного инструмента.

Речь идёт исключительно об ограничениях по части зачисления средств — до 5 операций и до 20 тысяч манатов по каждому продукту. Если инструменты привязаны к одному счёту, мы предложили предоставлять клиенту один платёжный инструмент. В то же время из этих ограничений мы исключили переводы между собственными счетами пользователя и зачисления от близких родственников», — подчеркнул президент АБА.