Украл деньги на поминки отца и зарезал пожилую пару: детали убийства в Тертере

Стали известны некоторые подробности убийства супружеской пары в Тертере.

Как сообщает 1news.az, инцидент был зафиксирован утром 6 августа.

Вугар Бахшалиев (1987 г. р.) через окно проник в дом своего земляка Аскера Самедова (1941 г. р.). Он украл 17 400 манатов, после чего с целью замести следы и совершить убийство поджёг дом принесённым с собой бензином.

Увидев, что А. Самедов и его супруга Адиля Гусейнова (1954 г. р.) проснулись, обвиняемый в совершении преступления Вугар Бахшалиев перед тем, как устроить пожар, нанёс Аскеру Самедову (1941 г. р.) и его супруге Адиле Гусейновой (1954 г. р.) ранения ножом, взятым на кухне. После этого он поджёг дом и скрылся с места происшествия.

Он был задержан сотрудниками Тертерского районного отдела полиции.

Выяснилось также, что деньги он украл для проведения поминок (годовщины смерти) своего покойного отца.

Ранее Вугар Бахшалиев уже был судим по ряду статей Уголовного кодекса (177, 178, 320, 312, 326).

Он был задержан сотрудниками Тертерского районного отдела полиции.