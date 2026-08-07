Пашинян призвал ЕАЭС не торпедировать инициированные Арменией процессы

Наша цель — создать альтернативы для Армении, я думаю, что это легитимное право любой страны, и я думаю, что все страны работают над тем, чтобы были альтернативы.

Об этом в беседе с российскими журналистами 7 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я думаю, что лучшей позицией для Евразийского экономического союза было бы не так торпедировать этот процесс, а, наоборот, работать над тем, чтобы повысить конкурентоспособность и привлекательность Евразийского экономического союза. Армения готова работать над этим.

Что касается выбора, то сначала нужно создать выбор и только после этого его делать.

Я принял к сведению заявление коллег из ЕАЭС от 29 мая и с уважением отношусь к этому. Очень интересный нюанс: коллеги поддерживают идею проведения референдума в Армении по вопросу вступления в Европейский союз. Я очень высоко ценю такую позицию.

Референдум будет, но после того, как Армения официально обратится к Европейскому союзу по вопросу вступления, и нужно институционально работать над этим.

Сегодня невозможно проведение референдума, потому что не существует предмета этого референдума.

Если сейчас мы организуем референдум и призовем определиться.

Какова будет реакция граждан Армении? Они будут спрашивать: а какие у нас перспективы стать членами Европейского союза? А какая у нас дорожная карта и так далее? Будет очень много вопросов, на которые ответов у нас нет, и этих ответов нет ни у кого. А то, что происходит сейчас в пространстве ЕАЭС, лишь провоцирует негативное восприятие Евразийского экономического союза в Армении. Я имею в виду ограничения, которые наши уважаемые российские коллеги ввели в отношении армянских товаров.

Для любой страны очень важно повышать качество, конкурентоспособность и стандарты производства. Мы над этим работаем, работают над этим и другие страны ЕАЭС», — отметил Пашинян.

Он призвал «не негативизировать» этот процесс, назвав это хорошей возможностью вместе поработать над повышением привлекательности и конкурентоспособности Евразийского экономического союза.

«Очень важно понимать, что без возможности реализации фундаментальных принципов Евразийского экономического развития ЕАЭС окажется в кризисе.

То, что сейчас происходит в вопросе армянских товаров, — это, конечно же, проблема для Армении, но это также серьезная проблема для ЕАЭС.

На практике получается, что ЕАЭС не работает. Если не работает в принципе, значит, не работает ЕАЭС», — отметил премьер Армении.

Он в шутку положительно оценил предложение журналиста создать альтернативный союз во главе с Арменией.

Источник: news.am