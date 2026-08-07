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Баку не выбирает между Москвой и Киевом - Баку выбирает свои интересы

Себа Агаева12:00 - 07 / 08 / 2026
Баку не выбирает между Москвой и Киевом - Баку выбирает свои интересы

В современной мировой политике способность государства поддерживать конструктивный, предсказуемый и прагматичный диалог со сторонами масштабных международных конфликтов является одним из главных показателей высокого дипломатического мастерства.

Визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Киев, состоявшийся непосредственно после его официальной поездки в Москву, стал ярким подтверждением устойчивости внешнеполитического курса Баку. Главный вектор этой политики очевиден: Азербайджан выстроил и последовательно развивает полноценные, нормальные и взаимовыгодные отношения как с Россией, так и с Украиной, опираясь на принципы международной законности, уважения суверенитета и национальных интересов.

Баланс и прагматизм: Геополитическая орбита внешней политики Баку

Внешняя политика Азербайджана давно завоевала репутацию образцового примера многовекторности и стратегической автономности. В условиях, когда глобальная архитектура безопасности переживает глубочайший кризис, а традиционные дипломатические мосты разрушаются, Баку демонстрирует редкое умение сохранять открытые и продуктивные каналы связи с ключевыми региональными и глобальными игроками.

Официальный визит главы азербайджанской дипломатии в Украину сразу после переговоров в столице Российской Федерации - это не случайный хронологический эпизод, а осознанный шаг, демонстрирующий прозрачность и независимость принятых решений. Азербайджан не строит свои отношения с одним партнером в ущерб связям с другим и не поддается внешнему конъюнктурному давлению. Напротив, дипломатия Баку базируется на четких и неизменных принципах: неукоснительное соблюдение норм международной юрисдикции, суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и взаимное уважение.

Развивая партнерские и союзнические отношения с Россией – важным соседом и крупным региональным игроком, Баку одновременно сохраняет стратегический характер связей с Киевом. Этот дипломатический баланс подкреплен конкретным экономическим, гуманитарным и институциональным содержанием, где Баку выступает надежным, честным и предсказуемым партнером.

Гуманитарное измерение и социальная солидарность

Практическое наполнение переговоров Джейхуна Байрамова в Киеве наглядно продемонстрировало глубокий и многогранный характер двусторонних связей. Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и посещение города Ирпень выявили приоритеты, на которых Баку выстраивает свое взаимодействие с Киевом: это реальная помощь людям, восстановление социальной инфраструктуры, пострадавшей в результате военных действий, и долгосрочное партнерство.

Посещение азербайджанской делегацией школы, больницы и реабилитационного центра в Ирпене, в восстановлении и оснащении которых Азербайджан принимает самое активное участие, несет в себе мощный гуманитарный посыл. С первых дней кризиса Баку оказывает масштабную помощь украинскому народу - включает поставки энергетического оборудования, медикаментов, а также программы оздоровления и психологической реабилитации украинских детей в Азербайджане. Владимир Зеленский выразил глубокую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за эту непрерывную и принципиальную поддержку.

Энергетический вектор: от поставок газа до использования ПХГ

Параллельно с гуманитарным треком переговоры в Киеве охватили широкий спектр стратегического взаимодействия. Особое место в повестке заняли вопросы энергетики и нефтегазовой отрасли, где Азербайджан традиционно выступает ключевым гарантирующим звеном европейской и региональной энергетической безопасности.

В условиях глобальной трансформации рынков Украина выразила стратегическую заинтересованность в закупках азербайджанского газа и диверсификации источников энергоснабжения. В свою очередь, Баку подтвердил статус надежного и независимого партнера: глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовности страны поставлять природный газ Украине при возникновении такой необходимости, а также о предметном рассмотрении возможности задействовать украинские подземные газохранилища (ПХГ). Это взаимовыгодное партнерство не просто открывает новые горизонты для бизнеса и логистики, но и формирует прочный задел для укрепления региональной энергетической устойчивости.

Оборонное сотрудничество: прагматизм и конструктивный диалог

В ходе состоявшихся переговоров стороны также уделили внимание вопросам оборонного сотрудничества, что подчеркивает высокий уровень доверия и многогранность двустороннего диалога. Обсуждение этой сферы прошло в строго конструктивном ключе и было сосредоточено на направлениях, представляющих взаимный интерес и способствующих укреплению региональной стабильности.

Высоко оценив регулярные контакты и предметный обмен мнениями по профильной тематике, стороны подтвердили важность поддержания открытых каналов взаимодействия и дальнейшего развития связей в сфере безопасности с учетом национальных интересов обоих государств. При этом азербайджанская сторона четко придерживается принципиальной позиции: данное сотрудничество носит самодостаточный, сугубо двусторонний характер и категорически не направлено против третьих стран.

Баку выбирает не между Москвой и Киевом

Подводя итог анализу визита, следует подчеркнуть, что последовательная политика Азербайджана создает прочный фундамент для поддержания мира и развития во всем макрорегионе. Не отказываясь от своих обязательств и принципов, Баку демонстрирует, что нормальные, уважительные и взаимовыгодные отношения со всеми соседями и партнерами возможны даже в самые турбулентные исторические эпохи. Визит Джейхуна Байрамова в Киев показал: дипломатический курс Азербайджана остается образцом взвешенности, суверенной зрелости и стратегической прозорливости.

В конечном счете главный вопрос сегодня заключается вовсе не в том, кого выбирает Азербайджан - Москву или Киев.

Главный вопрос заключается в другом: способен ли Баку самостоятельно определять, с кем, когда и на каких условиях ему необходимо взаимодействовать?

Ответ последних лет очевиден.

Да.

Именно поэтому дипломатический маршрут «Москва — Киев» следует воспринимать не как движение между двумя полюсами, а как демонстрацию самостоятельной позиции.

Баку не выбирает чужую сторону.

Баку выбирает собственные интересы.

И чем сложнее становится международная система, тем очевиднее становится преимущество такой политики: не быть частью чужого конфликта, а использовать дипломатические возможности для укрепления собственного государства.

Для Азербайджана это уже не просто дипломатическая тактика.

Это стратегический курс.

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