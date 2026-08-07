В Азербайджане создан Совет по медиа и вещанию - Указ

В Азербайджане создан Совет по медиа и вещанию.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно указу, Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики (Совет) является правопреемником Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики, его права и обязанности, а также имущество переходят к Совету. Предельная численность работников Совета по медиа и вещанию установлена в размере 108 штатныx единиц.

Публичное юридическое лицо «Агентство развития медиа Азербайджанской Республики» ликвидируется, а его права и обязанности, равно как и имущество, передаются Совету по медиа и вещанию Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в четырехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по приведению нормативно-правовых актов в соответствие с данным указом; в месячный срок обеспечить передачу на баланс Совета государственного имущества, находящегося на балансе Аудиовизуального совета и публичного юридического лица «Агентство развития медиа»; решить вопросы финансирования деятельности Совета в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год для Аудиовизуального совета и публичного юридического лица «Агентство развития медиа»; принять меры по обеспечению Совета административным зданием.

Кроме того, Кабинету министров поручено в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственной службе» принять меры по комплектованию штата работников Совета за счет сотрудников Аудиовизуального совета и публичного юридического лица «Агентство развития медиа».