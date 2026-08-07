Гюльнар Гаджалиева назначена на высокую должность в новом агентстве

В Государственном агентстве медицинского страхования и экспертизы, подведомственном Министерству труда и социальной защиты населения, произведено новое назначение.

Гюльнар Гаджалиева назначена начальником отдела по связям с общественностью агентства.

Ранее она работала в должности специалиста в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации, подведомственном министерству.

Отметим, что Государственное агентство медицинского страхования и экспертизы было создано в этом году на основе объединения Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации. Несколько дней назад соответствующим приказом Дениз Керимзаде была назначена руководителем отдела коммуникаций агентства.

Источник: Qaynarinfo