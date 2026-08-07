Создан Оргкомитет Азербайджанского международного инвестиционного форума

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета для регулярного проведения Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Председателем созданного Оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Самир Шарифов, а заместителем председателя — министр экономики Азербайджана. В состав комитета вошли руководители ключевых министерств, включая главы МИД, Минфина, МВД, МЧС, Минэнерго, Минцифры и транспорта, Минэкологии, Минздрава и Минкультуры. Также в его состав включены руководители таможенной, миграционной и пограничной служб, государственных агентств по пищевой безопасности, водным ресурсам, социальной инновации и антимонопольному контролю, глава Исполнительной власти города Баку, исполнительный директор Госнефтефонда, президент SOCAR и руководители крупнейших государственных компаний — AZAL, «Азерэнержи» и «Азеришыг».

Согласно распоряжению главой государства, второй Азербайджанский международный инвестиционный форум пройдет 25–26 сентября 2026 года. На Оргкомитет возложены задачи по обеспечению проведения мероприятия, ежегодной разработке соответствующего плана действий и решению всех организационных вопросов. Функции секретариата Оргкомитета будет выполнять Министерство экономики Азербайджана, а Кабинету министров поручено решить все вытекающие из документа задачи.