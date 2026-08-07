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Посол: Азербайджан готов к углублению транспортного сотрудничества с Оманом

First News Media13:02 - 07 / 08 / 2026
Посол: Азербайджан готов к углублению транспортного сотрудничества с Оманом

Азербайджан заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с Оманом в транспортной сфере, что позволит диверсифицировать региональные цепочки поставок, повысить эффективность перевозок и открыть новые инвестиционные возможности.

Как передает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Омане Рашада Исмаилова, опубликованной в издании Times of Oman.

"В последние годы Азербайджан и Оман демонстрируют общую приверженность укреплению двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, логистики, инвестиций, возобновляемой энергетики, торговли и цифровой взаимосвязанности. Развивающийся политический диалог и расширяющееся экономическое партнерство создают прочную основу для освоения новых направлений взаимодействия, особенно в рамках региональных инициатив по развитию транспортной связанности", - написал он.

По словам Исмаилова, углубление сотрудничества между Азербайджаном и Оманом в транспортной сфере обладает значительным потенциалом для диверсификации региональных цепочек поставок, повышения эффективности перевозок, укрепления устойчивости торговли и создания новых инвестиционных возможностей. Он отметил, что сочетание морских преимуществ Омана со стратегической наземной транспортной инфраструктурой Азербайджана позволит двум странам внести вклад в формирование более интегрированной, устойчивой и эффективной транспортной сети, связывающей Азию, Ближний Восток и Европу.

"По мере того как Азербайджан и Оман продолжают укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сферах транспорта и логистики может стать одной из ключевых опор двусторонних экономических отношений", - подчеркнул посол.

Рашад Исмаилов добавил, что благодаря использованию географических преимуществ двух стран, а также взаимодополняющей и интегрированной инфраструктуры Азербайджан и Оман способны внести существенный вклад в развитие более взаимосвязанной, диверсифицированной и устойчивой транспортной сети Евразии.

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