«Умный парень». Трамп заявил, что доволен главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен главой Пентагона Питом Хегсетом.

«Думаю, он один из лучших. Я знаю, о чем говорю. Умный парень. Знает, что делает, и военные его уважают», — сказал американский президент телеканалу NBC News.

По данным NBC News, по меньшей мере один политический союзник Трампа за последние недели заявил ему о профнепригодности Хегсета в качестве министра в то время, как США ведут боевые действия.

Как ранее сообщила со ссылкой на источники в американской администрации газета The Washington Post, президент США считает, что Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений, истощенных во время войны с Ираном. Трамп ранее заявил, что ответственные за утечки в прессу информации о якобы недостатке боеприпасов в США лица уже разыскиваются, им могут грозить тюремные сроки. NBC News также сообщал, что из-за критики Трампа относительно нехватки вооружений высокопоставленные военные США и ответственные за закупки чиновники проведут «кризисное совещание».