Токаев назначил нового министра обороны Казахстана - ОБНОВЛЕНО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдоса Мырзахметова министром обороны страны.

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Указом главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», – говорится в сообщении.

До назначения Мырзахметов командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана.

Ранее Токаев освободил от должности министра обороны Даурена Косанова. Решение было принято спустя несколько дней после гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море.



10:13

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны.

Решение принято спустя несколько дней после трагедии во время военных учений в Мангистауской области.

24 сентября из-за резкого ухудшения погоды, сильного ветра и волн в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 человек погибли.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе выясняет, почему учения не были остановлены при неблагоприятных погодных условиях.

После трагедии были задержаны пять военнослужащих, занимавших командные должности. Среди них начальник штаба и первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами, командиры двух воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера.

Расследование ведется по статьям, связанным с ненадлежащим исполнением обязанностей военной службы и нарушением правил кораблевождения, повлекшими тяжкие последствия.

Даурен Косанов был переназначен на должность министра обороны Казахстана 3 сентября.