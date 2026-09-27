Китай отправил двух гигантских панд в США после встречи Си Цзиньпина и Трампа

Две гигантские панды отправились из Китая в США в рамках соглашения между Пекином и Вашингтоном.

Самец Пин Пин и самка Фу Шуан вылетели из Чэнду в Атланту, где будут переданы местному зоопарку. Панды предоставлены США на 10 лет.

Об отправке животных председатель КНР Си Цзиньпин объявил во время недавнего государственного визита в США и встречи с президентом Дональдом Трампом.

Associated Press отмечает, что передача панд стала одним из немногих конкретных результатов визита на фоне сохраняющихся разногласий между двумя странами.

Зоопарк Атланты остался без гигантских панд в 2024 году после возвращения прежних животных в Китай.

Пекин на протяжении десятилетий использует предоставление панд зарубежным зоопаркам как один из инструментов культурной дипломатии.